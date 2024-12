Vin Diesel homenageia Paul Walker 11 anos após sua morte; veja

Vin Diesel, 57, fez uma homenagem a Paul Walker neste sábado (30), data em que marca os 11 anos da morte do astro de "Velozes e Furiosos".

O que aconteceu

O ator publicou uma foto em que aparece com o amigo de longa data, com quem contracenou em uma série de filmes da franquia. "Onze anos hoje... Alguns laços realmente nunca se quebram", escreveu Diesel em um post no Instagram.

Grato por essa irmandade eterna. Te amo e sinto sua falta. Vin Diesel

A homenagem emocionou fãs de Walker. "Que linda amizade... estou certa de que ele sempre cuida de você", disse uma seguidora. "Também sinto sua falta, Paul, você sempre será amado", comentou outra fã.

Meadow Walker, filha de Paul, também compartilhou uma série de fotos para falar da saudade do pai. "11 anos sem você. Eu sinto sua falta todo dia. Eu te amo muito", disse ela, que divulgou registros antigos com o pai, além de fotos atuais dela visitando locais importantes na trajetória dele.

Paul Walker morreu após um acidente de carro em 30 de novembro de 2013, aos 40 anos. Ele e o amigo Roger Rodas, que dirigia o veículo, não resistiram após uma colisão em um poste e uma árvore.