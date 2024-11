Yuri debocha de Gizelly para Flor e Flora: 'Pior que deputado'

Na manhã desta sexta-feira (29), Yuri criticou a postura de Gizelly em A Fazenda (Record) e Flora defendeu a amiga.

O que aconteceu

No café da manhã, Flor e Flora lembravam que Gizelly prometeu que prepararia um prato típico de sua região. A ex-BBB foi a 8ª eliminada do reality rural. Ouvindo, Yuri debochou: "Mas a Gizelly não pode levar muito a sério o que ela falou não".

"Para, c*ralho!", disparou Flora. "Vocês também, que ranço chato, m*rda. Tudo é isso."

"Pode ser que seja tudo mentira", reafirma Yuri. "Se for procurar Gizelly, ela vai sumir para vocês, nem vai responder."

"A Gizelly eu vou não procurar", reflete Flor. "Vou ficar quietinha. Eu gosto dela, mas ela é doida."

"Vai nada", diz Flora.

"Vai sumir para vocês", continua o dançarino. "Ela prometeu tanta coisa aqui, foi pior que deputado!"