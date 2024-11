'Agressores não passarão': Sacha comemora saída de Fernando de A Fazenda

Sacha Bali celebrou a eliminação de Fernando na décima roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após a volta de Juninho para sede, Yuri o abraçou e comemorou. "Eu disse que tu voltava."

Aos gritos, Sacha celebrou a saída de Fernando. "Agressores não passarão."

Minutos depois, ele voltou a apontar que Fernando era agressivo. "Todos os agressores dessa casa tão saindo: Suelen, Zé Love, Gizelly, Babi, Fernando... e ainda tem mais gente!"

Os demais peões, que estavam próximos, ouviram sem discutir com o ator.

