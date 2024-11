'Não quero decepcionar meu pai': João Silva diz como lida com pressão na TV

Como lidar com a pressão de trabalhar na TV sendo filho de Fausto Silva, 74? João Silva, 20, caminha para o seu terceiro ano de Band, sendo o segundo como apresentador de programa solo, e destaca que as cobranças existem, sim, mas são dele próprio para honrar o legado do pai.

Nunca teve pressão, não sinto isso. Sou um filho, sou fã do meu pai, trabalhei com um ídolo e a minha pressão era muito mais em relação a ele. Não no sentido do que as pessoas vão achar, mas de não querer decepcionar meu pai, de estar sempre entregando o máximo para ele. Isso vai ter que ter pro resto da vida ou a gente deixa a peteca cair. João Silva, em entrevista para Splash.

"Não tem segredo"

João Silva afirma que os "perrengues" do dia a dia de trabalho tem o ajudado a evoluir como apresentador. "Acho que é prática, né? Quanto mais faço matérias externas... São ambientes diferentes, situações diferentes, problemas novos, desafios novos. Isso que cria casca para você melhorar como apresentador".

Acho que é o dia a dia, não tem muito segredo. Se tivesse segredo, a gente dava 50 pontos de audiência.

Apresentador do Programa do João (Band) relata ter tido um ano difícil na vida pessoal, muito em razão dos cuidados com a saúde do pai, mas positivo no aspecto profissional. "Foi um ano de evolução, de estruturação do programa. Fazendo um programa independente. São várias batalhas além da batalha artística e de audiência. Foi um ano bem importante nesse quesito de fortificar."

João tem como meta para 2025 consolidar o Programa do João na TV. Ele deseja conseguir colocar sua atração entre os principais destaques das redes sociais.

Espero ver o Programa do João sendo cada vez mais forte nas redes sociais, entregando mais conteúdo. Acho que o programa do João é isso, ele tem que ser um programa de televisão com impacto nas redes sociais. Acho que essa é a grande missão, o grande objetivo.

"Não exponho muita coisa"

João Silva faz a linha contrária das celebridades no quesito exposição. Mesmo com os holofotes em seu entorno, ele prefere deixar a vida pessoal em segundo plano para não tirar atenção do seu atual momento como apresentador de TV.

Nem sei se minha vida atrai tanto assim, mas acho que muito pelo fato de eu também não expor muita coisa. Eu acho que quando a pessoa mostra tudo, os outros não querem ver. Se você é uma pessoa que não mostra tanta coisa, as pessoas ficam mais interessadas.

O jeito como Fausto Silva tocou sua vida pessoal sem grande alarde na mídia é um exemplo para João. "É porque, em casa, o que eu vi de exposição sempre foi muito pela parte profissional."

No Cruzeiro de Zezé Di Camargo, o apresentador se dividiu no trabalho com os repórteres para entrevistar os convidados para seu programa e, ao mesmo tempo, no posto celebridade. "Muitas vezes, eu estou entrevistando alguém e eu também quero saber da parte pessoal. Acho que o ser humano é dessa forma."

*O repórter viajou ao cruzeiro a convite da organização.