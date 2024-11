Silvia Abravanel recorda 'patadas' de Silvio Santos: 'Era um horror'

Silvia Abravanel, 53, recordou as broncas que já recebeu de seu pai, Silvio Santos, no SBT.

O que aconteceu

A apresentadora abriu o jogo sobre as 'patadas' que já levou. "Eu nunca tomei patada do Silvio Santos pai, eu tomei do Senor Abravanel, que era conversa no pé do ouvido. Sabe uma dor de ouvido inflamado? É aquilo ali. E patada do Silvio Santos [como chefe], milhares", disse ela em entrevista ao podcast Festa da Firma desta quarta-feira (27).

Parte das broncas no ambiente profissional aconteciam enquanto Silvia estava no ar em um programa com Celso Portiolli. A atração exibia 5 horas de conteúdo gravado anteriormente, mais 4 horas de conteúdo ao vivo.

Mesmo tirando folga na praia, Silvio ligava para dar ordens no programa. "Eu tinha 3 celulares, eu tinha todos os botões, eu deixava todo mundo antenado. E o Silvio Santos me dava bronca nas 4 horas do programa ao vivo. Ele queria mudar as coisas e às vezes ele estava no Guarujá e dava delay. Aí ele mudava, pra ele chegava atrasado, ele me xingava, era um horror", assumiu.

Xingava muito! [...] Muito [palavrão]! Naquele nível hard. Eu me tremia inteira! Silvia Abravanel sobre Silvio Santos

O fundador do SBT pedia mudanças de última hora e a equipe tinha que correr para atender às demandas. "Eu tinha 90 pessoas trabalhando comigo... Eu tinha 30 segundos, eu tinha que colocar um merchan, qualquer coisa, para conseguir trocar o cenário porque o Silvio Santos mandava", recordou Silvia.

A herdeira do comunicador ainda detalhou como ficava abalada com os puxões de orelha. "Ele me xingava: 'Eu não tenho filha burra!'. Conclusão, eu acabava o programa, eu ia chorar no camarim do Celso, devastada, ele falava: 'Calma, Silvinha, ele é assim mesmo'. Aí ele [Silvio] ligava: 'Ô, meu amor, parabéns!'", disse ela.