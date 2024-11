Naiara Azevedo diz que vida só começou ao denunciar ex: 'Um aninho de vida'

Naiara Azevedo fez um balanço de seu último ano após participar de edição especial do "Encontro" sobre violência doméstica na segunda-feira (25).

Recomeço

Nos bastidores do programa, cantora diz que sua vida só começou após tirar o ex de sua vida profissional. Naiara já estava separada do empresário Rafael Cabral havia anos, mas ele ainda estava envolvido em seus trabalhos até o fim de 2023. Após encerrar a parceria profissional, ela pediu uma medida protetiva contra o ex-marido e um familiar dele.

De um ano para cá, eu assumi a minha vida sentimental, estabilidade emocional, psicológica e o meu trabalho. Falo que tenho um aninho de vida. Naiara Azevedo

Até hoje, ela sente os efeitos do relacionamento abusivo. Naiara conta que o ex usava o trabalho para manipular sua mente: "Era algo muito importante que era usado contra mim para me desestabilizar. Na forma como era ameaçada, achei que minha carreira ia acabar, que não ia dar certo, que ninguém ia me querer. Nada acabou, pelo contrário. Estou recomeçando de uma forma maravilhosa. A força está dentro da gente, busque essa força e siga adiante".

Naiara se emocionou ouvindo os relatos de outras vítimas no "Encontro". Após se identificar com os relatos, ela reflete: "Vivi uma prisão sem grades. Poder me libertar, romper essa barreira, abrir a porta do cativeiro e falar: 'Estou livre'. Independentemente das consequências que vierem, nenhuma consequência vai ser pior do que isso, do que vivi durante toda a minha vida com essa pessoa".

O conselho que eu dou é que esse tipo de gente não merece uma segunda chance. Quem merece uma segunda, terceira, quantas chances foram necessárias é você. Naiara Azevedo

Agora no controle de sua carreira, ela comemora seus novos lançamentos. Ainda neste ano, ela vai lançar o DVD "Araguaia", que será uma mistura das referências que formaram sua identidade: "Fala um pouco sobre o que eu sempre gostei de ouvir na infância, adolescência, na faculdade. Tem até música internacional!"