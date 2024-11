Sacha analisa Fernando em A Fazenda 16: 'Criança que não cresceu'

Durante a noite de segunda-feira (25), Sacha, Luana, Gui e Yuri conversaram sobre Fernando em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sacha apontou o comportamento do peão. "Às vezes eu olho pra ele [Fernando] e parece uma criança que não cresceu."

Luana analisou. "Mas é porque isso que ele tem são sentimentos reprimidos, por isso ele estoura dessa forma. Porque ele tem isso de criança. É uma coisa que eu também tenho. Você se torna reativo por causa dessas coisas que você passou e acha que todo mundo quer te atacar, mas não é."

As pessoas não tem responsabilidade pela carga que você traz. E daí você ultrapassa, quebra barreiras, passa dos limites . Luana Targino

A peoa apontou que Fernando, então, tenta contornar a situação. "E depois pra mostrar que tá arrependido, vem com a outra persona, de oferer comida, ser um cara legal."

Yuri criticou o chef. "Ele distorce tudo."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Babi? Resultado parcial Total de 128950 votos 0,04% Albert Bressan 0,63% Fernando Presto 0,07% Flor Fernandez 0,16% Flora Cruz 0,92% Gui Vieira 1,13% Gilsão 1,84% Juninho Bill 0,94% Luana Targino 27,70% Sacha Bali 41,87% Sidney Sampaio 22,73% Vanessa Carvalho 1,97% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 128950 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso