One Piece: os melhores games para se sentir no mundo do anime

Uma das melhores coisas sobre games baseados em animes e mangás é nos permitir viver aquele universo que gostamos tanto. E "One Piece" é uma obra com tantos jogos legais que Splash reuniu uma listinha com algumas sugestões de games para você se sentir como em um barco atrás do tesouro One Piece.

"One Piece: World Seeker" (PS4, PC, Xbox One)

A franquia "One Piece" ganhou um jogo de mundo aberto na geração passada que faz o gamer se sentir como se estivesse em um filme do anime. Inclusive, o game conta com uma história original criada pelo próprio Eiichiro Oda, criador da série. A trama mostra Monkey D. Luffy e seus amigos piratas desembarcando numa ilha usada pela Marinha para minerar artefatos explosivos. Além disso, Luffy acaba se envolvendo com o drama de uma garota e sua família.

No jogo principal controlamos apenas Luffy e vamos desenvolvendo seus poderes através de uma árvore de habilidades, passeando com o personagem por ambientes variados como montanhas, uma prisão subterrânea e uma cidade com prédios bem altos. Você se sente o próprio Luffy usando seus poderes de borracha para se deslocar rapidamente pela cidade, como se fosse o próprio Homem-Aranha.

Um destaque —além do fato de estar em português— foram os DLCs lançados, com histórias paralelas nas quais controlamos outros personagens, como Sabo, Law e Zoro —e quando jogar com o espadachim não há minimapa, porque tentaram simular o senso de direção do personagem.

"One Piece Odyssey" (PS4, PS5, Xbox Series S/X, PC, Nintendo Switch)

"One Piece" ganhou em 2023 um novo RPG de turnos graças ao trabalho da ILCA, que produziu um game que te coloca em um divertido filler da série principal. A história aqui está longe de ser inovadora para os games dessa franquia, porque traz pela enésima vez o bando do Chapéu de Palha chegando em uma ilha nova e precisando enfrentar adversários antigos que surgem como memórias, mas a novidade é o tom de RPG japonês.

O destaque é o sistema de combate, que envolve uma escolha cuidadosa de ataques e também uma preocupação com o posicionamento de cada pirata com o objetivo de derrotar o adversário o mais rápido possível.

Pode não ser o jogo mais desafiador da franquia, mas ele é muito interessante para os fãs brasileiros porque também está localizado em português. Ou seja, dá para entender melhor todos os diálogos e brincadeiras de Luffy e os demais.

"One Piece: Pirate Warriors 4" (PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch)

"Musou" é o gênero japonês da série de games "Dinasty Warriors", que envolve um general de guerra conquistando territórios e sentando a porrada em centenas de milhares de soldados inimigos. A série ganhou spin-offs temáticos de outras séries, e uma das mais competentes é "One Piece: Pirate Warriors".

O anime dos piratas se encaixou perfeitamente nesse formato porque em "One Piece" também é basicamente Luffy e seus amigos usando poderes absurdos e passando como um rolo compressor em cenários como Alabasta ou a ilha do céu Skypea. A série "Pirate Warriors" é conhecida por recontar os eventos da série principal, então para o fã de "One Piece" é como reviver momentos clássicos da franquia com uma jogabilidade frenética.

O melhor dos games "Pirate Warriors" é o mais recente, de número 4, porque ele é o que mais longe chega na história, cobrindo a trama do anime fielmente até Whole Cake. O game ainda tem um arco de Wano, só que como o Oda ainda estava desenhando o mangá o jogo precisou tomar umas liberdades. Ficou bem diferente do original, mas ainda é divertido. Ah, e também está em português!

"One Piece: Unlimited Adventure" (Wii)

Caso queira testar um jogo mais retrô, um dos mais interessantes é "One Piece: Unlimited Adventure", lançado para Nintendo Wii em 2008. Aqui Luffy e seus amigos vão parar em uma ilha misteriosa que tem vários totens espalhados. Quando chegam perto, eles não só ativam memórias de dramas passados como também materializam antigos adversários para o combate.

"Unlimited Adventure" te permite controlar o bando completo (pelo menos até o Franky, que era o mais recente membro do Chapéu de Palha) e cada um tem seus poderes iguais aos da série. E são jogabilidades bem variadas, com Luffy, Zoro, Sanji e Franky cuidando do combate corpo a corpo enquanto Nami, Chopper, Robin e Usopp ficam mais à distância. Ao toque de um botão é possível trocar o pirata.

Além de servir como uma forma de relembrar momentos importantes da série, "Unlimited Adventure" te traz aquela sensação de explorar uma nova ilha de "One Piece", que é sempre muito legal. O jogo ganhou algumas sequências, como "Unlimited Cruise 1 & 2" para Wii ou "Unlimited World", mas não têm o mesmo charme do primeiro game.

"One Piece" (GBA)

Ainda na pegada retrô, vale citar "One Piece" de Game Boy Advance como um dos mais interessantes da série. Desenvolvido pela Dimps, que pegou alguns sprites de jogos de "One Piece" lançados para o portátil WonderSwan Color da Bandai, esse game é apenas Luffy andando da esquerda para a direita e metendo soco em qualquer adversário que aparecer.

O game adapta o começo da história, até por ter sido lançado em 2005 e naquela época estávamos muito longe de coisas como Novo Mundo ou mesmo a presença dos Quatro Imperadores do Mar.

Quem tiver a oportunidade de experimentar esse "One Piece" vai se divertir com o visual bonito e vibrante. Inclusive, vai dar uma saudadezinha de quando os jogos da franquia dos piratas eram mais simples e dava para jogar sem muito comprometimento.