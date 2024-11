A Fazenda: Flora insinua que não será campeã: 'Nadar e morrer na praia'

Flora disse na tarde desta terça-feira (19) estar no reality show por seu filho e falou sobre as saudades dele durante o confinamento na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Em conversa na área externa, Flora disse que está no jogo por seu filho. O pai da peoa, Arlindo Cruz, sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em 2017 que o deixou em estado de saúde grave, mas estável, até hoje.

A peoa também insinuou que não vencerá o reality. "É muito louco pensar que a gente tá nadando e vai morrer na praia, cara. Eu não tô falando que vou sair quinta-feira, ou que você vai..."

Em seguida, ela falou sobre a dificuldade de estar longe do filho de 5 anos. "Tá muito pesado ficar longe do meu filho, sem notícias. Isso é muito sério. Eu posso estar perdendo muita coisa da vida dele."

Flor concordou. "Entendi. Você não quer ficar aqui se não for pra ganhar", disse. "Você tem medo de sair, morrer na praia e ainda se arrepender de ter ficado longe do seu menino."

"Ele vale mais do que qualquer dinheiro, 2 milhões, 3 milhões, esquece. E eu estou aqui por ele, pela nossa mudança de vida", concluiu Flora.

