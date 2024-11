Paula Fernandes vai até o chão e famosos beijam muito em cruzeiro de Zezé

Famosos curtiram muito a noite deste sábado (16) a bordo do cruzeiro "Navegando com Amigos", de Zezé Di Camargo. Tanto o artista quando Paula Fernandes se apresentaram na primeira noite do navio MSC Seaview.

Veja fotos:

Wanessa Camargo e Dado Dolabella posam agarradinhos no navio do Zezé di Camargo Imagem: Lucas Ramos/Brazil News

Caio Afiune e a esposa Waleria Motta curtem o navio do Zezé Di Camargo Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Paula Fernandes desce até o chão durante seu show no navio do Zezé di Camargo Imagem: Lucas Ramos/Brazil News

Mãe de Paula Fernandes, Dulce De Souza grava filha no Navio Do Zezé Di Camargo Imagem: Araujo/Agnews

Jakelyne Grohalski beija muito o noivo no navio do Zezé Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Margath Serrão curte o navio do Zezé Di Camargo Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

João Silva curte o navio do Zezé Di Camargo Imagem: Lucas Ramos/Brazil News

Gustavo Benedetti curte o navio do Zezé Di Camargo Imagem: Lucas Ramos/Brazil News