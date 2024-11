Albert discute com Luana em A Fazenda: 'Vocês usam a Flor para manipular'

Albert Bressan criticou Luana Targinno em apontamento de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Albert falou contra Luana na dinâmica de apontamento. Ele disse que a fazendeira, assim como Sacha Bali, Yuri Bonotto e Gui Vieira, "usam" Flor Fernandez para se beneficiarem. Sacha chegou a interromper Albert, acusando os adversários de fazerem mal à apresentadora.

Albert: "Vocês ficam usando a Flor, a voz vontade e a educação dela, para manipular. Porque vocês manipulam. Hoje eu defendi a Flor para não ir para a Baia, e vocês colocaram a Flor na Baia porque vocês escalaram ela".

Sacha: "Vocês que estão oprimindo a Flor! Ela falou para a gente".

Albert: "Se vocês tiverem dúvida do meu jogo, não vai ser aqui que você vai entender. Essa galera que está aqui, eu não tenho nada para falar deles. Então não é questão de grupo, é convivência. O Gui é um cara com quem eu me dou bem e não preciso me explicar. Ele entende o que eu falo e está tudo certo. Eu sou um cara, Luana, que, desculpa, eu tenho personalidade. E eu não quero que vocês entendam o meu jogo. Vou continuar falando com bicho, porque eu entrei sozinho neste jogo, e vou continuar sozinho".

