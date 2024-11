Rainer Cadete admite ser fã de sexo anal e revela se é ativo ou passivo

Rainer Cadete, 37, admitiu que é fã de sexo anal e que prefere ser ativo no sexo.

O que aconteceu

Cadete contou que é ativo no sexo e que prefere penetrar a ser penetrado. Ele ressaltou que curte também sexo vaginal. "Vou de asa a asa... Vou à medida que as pessoas deixam, me dão permissão, eu vou avançado", disse o artista no Lady Night.

Adepto de sexo anal, o ator relatou que passou por imprevistos durante o ato: sujaram seu genital. "Eu frequento muito o lago sul [faço muito anal]."

Rainer Cadete disse que prefere manter a depilação íntima "cerrada, em formato de moicano". Ele contou ainda que já foi transar, mas a pessoa estava com mau cheiro. "Aí eu falo: 'vamos tomar um banho'. Faz parte do meu show."