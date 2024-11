Do videocassete ao streaming: o que mudou em 'Grey's Anatomy' em 21 anos

Com 21 temporadas, "Grey's Anatomy" é um dos grandes sucessos da televisão. A série médica começou focada em Meredith Grey, a protagonista interpretada por Ellen Pompeo, mas tomou diferentes rumos ao longo dos anos.

Em entrevista para Splash durante a D23, Chandra Wilson, 55, atriz que vive a Dra. Miranda Bailey e está na produção desde o início, elenca três grandes mudanças que aconteceram com o título nesse longo período em que está no ar.

Do videocassete ao streaming

A tecnologia com certeza foi algo que mudou muito nos últimos 21 anos. "Quando começamos, era preciso usar um videocassete, agora você pode usar o streaming para assistir às temporadas. Não tínhamos ideia de que isso aconteceria", diz em tom de brincadeira. Atualmente, é possível encontrar os 19 primeiros anos da produção disponíveis no Disney+.

Conhecida pela representatividade que aborda, "Grey's Anatomy" também sofreu algumas mudanças nesse quesito. De forma orgânica, afirma a atriz. Essa diversidade aparece de várias formas, desde a protagonista mulher, até os vários personagens não-brancos, como a própria Chandra Wilson, a atriz Sandra Oh, e também o ator James Pickens Jr., que também veio ao Brasil.

Quando começamos a série, não tinha um grande objetivo sobre o que queríamos mostrar, principalmente aos Estados Unidos. Mas, o que aconteceu foi que, quando as pessoas viram a diversidade que estava na série, elas se reconheceram. Foi algo bastante familiar para eles. Chandra Wilson

Com o passar do tempo, a série também se tornou mais musical, destaca Wilson. "Usamos a música como ferramenta para nos ajudar a contar a história, não é apenas algo que está atrás para fazer barulho", diz ela, destacando que as canções servem para aumentar a emoção dos episódios.

Durante a sexta temporada houve até mesmo um episódio musical —que não agradou muito o público—, além de ter algumas faixam marcadas por canções fortes, como "Chasing Cars", do Snow Patrol; "How to Save a Life", de The Fray; e "Breathe" (2 AM), de Anna Nalick.

Mesmo que não tenha sido citada, para os fãs, com certeza, a maior mudança ao longo das 21 temporadas da série é a presença de Meredith Grey. Antes protagonista, agora ela participa da série como narradora, não mais como personagem fixo.

A Grey sempre estará lá fazendo a narração. Ela estará sempre com a sua presença, assim como todos os nossos personagens.

Chandra Wilson

Com Chandra Wilson, James Pickens Jr., 70, que interpreta o Dr. Richard Webber, também veio ao Brasil. Empolgados por estarem no Brasil para o evento da Disney, falaram sobre o amor que recebem dos fãs.

Atores de 'Grey's Anatomy', Chandra Wilson e James Pickens Jr participam de painel da série no D23 Imagem: Lucas Ramos / Brazil News