No Faro, Gizelly confirma que usou lesão no ombro como 'arma' contra Sacha

Gizelly foi a oitava eliminada de "A Fazenda 16" (Record), como a quarta peoa mais rejeitada da edição. Ela gravou sua participação na "Hora do Faro" para refletir sobre sua passagem no reality, além de distribuir elogios e críticas aos participantes do programa. Chico Barney esteve lá e falou sobre os bastidores durante o Central Splash desta sexta-feira (15).

Antes de distribuir as plaquinhas e do início da gravação, Gizelly protagonizou um momento emotivo nos bastidores do "Hora do Faro". Ela apareceu chorando e precisou receber um consolo de Rodrigo Faro. "Eu não acredito muito no choro dela", disse Dantinhas, convidado do Central. "Ela não me convence", afirmou.

A impressão que eu tenho é que, sendo intensa, o ponteiro vai de um extremo ao outro com uma certa eloquência o tempo todo. Ela estava muito catastrófica, ou também muito empolgada, mas principalmente catastrófica. Em alguns momentos querendo se colocar, na minha leitura, como injustiçada Chico Barney, no Central Splash

Uma das revelações que Gizelly fez durante o programa foi envolvendo a lesão em seu ombro. Nos seus últimos dias na "Fazenda", ela usou uma tipoia improvisada após ter se machucado, e acusou Sacha de lhe negar ajuda. No Faro, ela confirmou que fez isso para "expor que ele é escroto". "Ela confirmou que usou a questão do ombro e da tipoia sim como uma arma contra o Sacha."

Ela se machucou, o vídeo é claro. Ela escolheu não pegar o atestado para infernizar o Sacha. Isso inclusive atrapalhou ela nessa roça. Ela fez uma decisão errada Chico Barney

Chico ainda contou que Gizelly se mostrou preocupada com o futuro de sua carreira durante o programa de Faro. Todo o conteúdo que ela viu sobre sua participação em "A Fazenda" desde que foi eliminada foi negativo. "Eu senti um pouco isso dela. Eu não sei se ela vai assumir isso, acho que ela não deveria. Ela foi muito importante e interessante para a temporada", opina o colunista. "Foi uma participação caótica".

As plaquinhas de Gizelly

Em relação às plaquinhas, Flor foi um dos alvos de Gizelly. Ela distribuiu apenas comentários negativos para a peoa, que tem sido apontada como uma terceira via no programa. As palavras das plaquinhas foram: boca de balde, desleal, perigosa, covarde, fofoqueira, ingrata, mentirosa, enganação e língua de trapo.

Um dos motivos de sua raiva sobre Flor foi por conta da repercussão da fala de Gizelly sobre o preço das roupas de Sacha. Renato Góes, amigo do peão fora do programa, disse que ele mesmo quem emprestou algumas peças para ele entrar no reality.

Ela diz que a Flor foi a responsável por colocar o preço nas roupas do Sacha. Quem falou que o casaquinho do Sacha custava 20 pau foi a Flor (?) E aí a Gizelly conta, em dado momento, que ela aqui fora toma muito cuidado para não entrar em briga porque ela sabe usar as palavras em prol da distribuição alheia Chico Barney

Para Albert, Gizelly também não teve elogios. Ela distribuiu as plaquinhas: planta, incompetente insuportável. Escrita a mão, ela escreveu as palavras chatão, rabo de baleia e não tem jogo.

Eu concordo. Ele não é planta, realmente ele se acha, ele está se achando um jogadorzão (?) Ele acha que está arrasando porque estruturou o jogo. Não acho ele planta (?) Concordo em partes com dona Gi Dantinhas, no Central Splash

Juninho também recebeu plaquinhas negativas. Gizelly o descreveu como egoísta, covarde, planta, falso, manipulador e desonesto. "Ela falou que o Juninho é um negócio escandaloso. Só dorme e não faz porr* nenhuma". Ela ainda opinou que a escalação dele para esta edição foi o "cachê mais mal pago" pela produção.

Yuri, segundo Chico Barney, foi "tirado para otário completo" por Gizelly. As plaquinhas foram: cachorrinho, manipulável, empregado do Sacha, pateta, hipócrita, sem conteúdo e arrogante.

Ela está com muito recalque. Ela já esteve aliada com essa galera, e saiu aqui e viu que são favoritos. Ela deve estar com raiva dela própria por não ter enxergado o jogo. Acho que ela tem um recalque aí Dantinhas

Ela teve inveja do que o Yuri fez. Ele foi o primeiro a não ir com a manada, antes do Gui. e o Yuri foi criticado, condenado, inclusive pela própria Gizelly. Sentenciaram o cara, e o Yuri não saiu do lado do Sacha (...) É uma certa inveja Dieguinho

Sacha Bali foi um dos grandes alvos de Gizelly no "Hora do Faro". Chico contou que ficou surpreso com as escolhas da peoa, e se perguntou se a produção iria permitir que ela seguisse com as críticas a ele. "Eu torço para que ele seja acolhido hoje. Não gosto do Sacha, mas ele vai precisar de acolhimento."

Ela só deu comentários negativos para Sacha. As plaquinhas foram: acamado, enganação, preguiçoso, joga sujo, insuportável, egoísta e dissimulado. Escrita a mão, ela colocou: ator e não é doutor. "Ela vê nele algo que ela despreza, que faz ela lembrar de uma pessoa que ela não gostava, que fez muito mal para ela. Tem um contexto que é muito difícil para a Gizelly", disse Chico sobre as escolhas da peoa.

Luana, que também foi um dos grandes embates de Gizelly no programa, não escapou das críticas. Em resposta ao Faro, ela deu a entender que Luana não é uma jogadora inteligente e, por isso, não gosta dela. As plaquinhas foram: joga sujo, fraca, mentirosa, ingrata, agressiva, enganação, encrenqueira, falsa e dissimulada.

Eu acho ainda que é um recalque. Fico com essa opinião de que ela não se conforma que Luana ter sido mais inteligente que ela, ter recalculado a reta e seguido com o G4 o mais longe possível Dantinhas

