'Pinguim': Rhenzy Feliz conta o que achou de final 'chocante' de Victor

O último episódio da primeira temporada de "Pinguim" foi ao ar no domingo (10), e deixou muitos telespectadores chocados. O final expõe o quanto Oz Cobb (Colin Farrell) pode ser cruel e impiedoso, características que fizeram com que ele conquistasse com louvor o título de vilão.

Em entrevista para Splash, Rhenzy Feliz, que interpreta Victor Aguilar, contou o que achou dos acontecimentos do oitavo episódio. Confira com cuidado, já que o texto contém spoilers do último episódio de "Pinguim".

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Rhenzy conta que sabia desde o início que Victor morreria no final da série. "Eu descobri que isso aconteceria bem no começo, quando fui para a primeira reunião sobre a série. Eu conheci Lauren [LeFranc] no escritório da Warner Bros. e ela se sentou para conversar comigo. Tivemos uma grande conversa sobre a história de Victor e para onde seguiria."

O ator achou o final de seu personagem "muito interessante" para a história. "Eu pensei no quanto aquele momento poderia ser chocante e incrível se conseguíssemos fazê-la bem, espero que da forma certa."

Honestamente, achei meio incrível. A forma como isso é um grande momento na série. Rhenzy Feliz

Como "Pinguim" leva a "Batman 2"? Matt Reeves explica

A série traz as origens de Pinguim e sua busca incessante pelo poder. "Estamos conhecendo alguém que ainda não é o chefão. Estamos começando a ver as consequências do que o Charada fez. Carmine Falcone foi assassinado. Ele tinha o domínio do poder de Gotham nos últimos 20 anos. Agora, de repente, Oz pensa: 'Bem, esse é o meu momento". E ninguém mais acha isso além dele e de sua mãe. Então ele vai buscar agarrar o poder", contou Matt Reeves, produtor-executivo da série, em entrevista ao UOL.

No próximo filme, com estreia prevista para 2026, Batman encontrará um Pinguim transformado após a jornada apresentada na série. "Ele não é a pessoa que era no primeiro filme. Nós passaremos por essa exploração com ele."

Segundo Reeves, cada capítulo deste universo de Batman reflete sobre o lugar "corrupto e desesperado" que é Gotham. "Por que é assim? O que há na natureza humana? O que há nos personagens desse mundo que fazem esse lugar persistir em ser tão obscuro? E graças a Deus que isso acontece porque, caso contrário, não precisaríamos do Batman e não quereríamos contar essas histórias."

Algo disso está entrando em Bruce/Batman. Esse é o lugar que tirou a família dele, e ele está obcecado por encontrar a resposta, o porquê de esse lugar ser do jeito que é. Oz é uma peça crítica nisso. Matt Reeves

Todos os episódios de "Pinguim" estão disponíveis na Max.