Leão desabafa sobre estupro sofrido: 'Como estarão quem fez isso comigo?'

O colunista Leão Lobo relembrou o dia em que sofreu estupro coletivo quando ainda era adolescente. O relato foi feito pelo jornalista durante participação no Splash Show, do Canal UOL, nesta terça-feira (12).

Estupro é estupro, sempre. E tem que ser condenado. Eu passei por isso, sei exatamente o que é e fico pensando até hoje como estarão essas pessoas que fizeram isso comigo... E eram vários. Então é uma coisa que dói sempre. Eu apaguei [o trauma] durante anos da minha vida. Só fui lembrar na minha terapia. Eu apaguei, apaguei de tão agressivo que foi. E aí quando voltei [a lembrar], eu chorei durante semanas.

As pessoas [que me estupraram] não foram punidas. E tinham que ser, porque isso não se faz. Eu era um garoto de 15 anos. Então, sabe, é o tipo do crime que não tem perdão, não tem explicação. Tem que ser punido mesmo.

Leão Lobo, em desabafo no Splash Show, do Canal UOL

O desabafo do apresentador ocorreu no momento em que comentava o caso do ex-BBB Felipe Prior, condenado em primeira instância, acusado de cometer estupro contra uma jovem em Votuporanga, no interior de São Paulo, em fevereiro de 2015. Testemunhas afirmaram que o influenciador teria forçado a relação sexual durante uma viagem de Carnaval, segundo informação obtida pelo Portal Leo Dias.

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) fixou a pena em seis anos de prisão a serem cumpridos pelo influenciador, inicialmente em regime semiaberto. A decisão atendeu a uma recomendação do MP-SP (Ministério Público de São Paulo). A defesa de Prior ainda pode recorrer.

Se cometeu o crime de estupro, tem que pagar pelo crime. Não tem o que fazer. E tomara que aprenda. Imagino eu que a essa altura, com tanto processo, com tanta coisa, ele já tenha se tocado. Que não é assim que a vida toca. Mas tem que ser punido. Exemplarmente, inclusive.

Leão Lobo

Procurado por Splash, Felipe Prior não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

Assista à íntegra do Splash Show