Pacote de até R$ 1,5 mi: navio de luxo que atracou em SC tem 2 submarinos

O luxuoso Seabourn Venture, exclusivo navio de cruzeiros e expedições que transporta apenas 264 passageiros em longas jornadas de alto padrão por paisagens paradisíacas e cheias de aventura, atracou em Balneário Camboriú na sexta (8) — e despertou a curiosidade de brasileiros.

A embarcação permaneceu na costa catarinense apenas por seis horas, segundo a emissora local NSC TV, mas já havia explorado outras cidades do Brasil — na semana passada, visitou o Rio de Janeiro e antes disso esteve em Belém, no Pará. A escala foi improvisada, já que o plano era passar por Manaus, mas a Bacia do Amazonas está enfrentando uma seca e não permitiu a navegação.

Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Como é o navio?

Com 78 pés de largura e 557 pés de comprimento, o Seabourn Venture é considerado em primeiro lugar um navio de expedição, apesar do ambiente requintado, e leva clientes abastados para viagens aos "destinos mais remotos e desejados do mundo" oferecendo a "experiência de um pequeno navio de luxo", segundo a companhia Seabourn Cruise Line.

Átrio Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Colonnade, onde fica o bufê Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Bar do Constellation Lounge Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Novíssimo, ele foi inaugurado em 2022 e projetado para navegar com facilidade por ambientes adversos, assim como outras embarcações da classe polar PC6. Ele carrega dois submarinos customizados, 24 botes, oito caiaques e leva um time de expedição de 24 pessoas para auxiliar os passageiros em contatos próximos com a vida selvagem, embarcar em excursões isoladas e outras atividades culturais.

Constellation Lounge Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Discovery Center Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Sauna Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Já a experiência de bordo é inspirada naquela de iates, com spas, oito experiências gastronômicas entre bufê e restaurantes, oito lounge e bares, sala de jogos de tabuleiro com bridge, piscina de mergulho com borda infinita, casa noturna, auditório (com ares de cinema) para experiências audiovisuais "acadêmicas" a respeito da natureza dos destinos e academia com treinadores.

Spa Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Expedition Lounge Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

The Club, a casa noturna Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Das 132 suítes, as mais amplas são equivalentes a um pequeno apartamento e possuem cerca de 95 metros quadrados, com 45 metros quadrados de varanda. Algumas são até duplex. Já as menores ("Veranda Suite") têm 33 metros quadrados, sendo deles sete dedicados à varanda.

Restaurante Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Varanda da suíte Wintergarden Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Todas oferecem sala de estar confortável, cama queen size ou duas camas de casal, closet amplo para os trajes de expedição, cofre, tevê de tela plana com interatividade para filmes e música, bar estocado com bebidas, geladeira, escrivaninha, penteadeira, além de banheiro espaçoso com duas pias, banheira e chuveiro.

Suíte Wintergarden Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Quarto da suíte Wintergarden Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Sala da suíte Wintergarden Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Outros pequenos confortos, como internet sem fio, chinelos, roupões, secadores de cabelo, além de vistas privilegiadas para o oceano e as paisagens da expedição estão disponíveis.

Vista para o oceano da suíte Wintergarden Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Viagens pelo Brasil têm preços altos

O Seabourn Venture saiu de Bridgetown, em Barbados, em 14 de outubro, passou pela costa do Brasil e deve finalizar sua viagem na Antártida, depois de visitar o Uruguai e a Argentina, um percurso que ele está programado para repetir por 41 dias a partir de outubro de 2026.

Owners Suite Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Outros dois cruzeiros de luxo por aqui serão feitos com o navio ainda outubro e novembro de 2025, o primeiro de 40 dias que visitará não só a Amazônia, como as costas nordestina e fluminense antes de seguir a rota rumo ao Polo Sul; e o segundo mais curto, de 28 dias, partindo do Rio rumo à Antártica. Dentro destes percursos, a empresa ainda vende trechos mais curtos, como a exploração da bacia amazônica por nove dias.

Owners Suite Imagem: Divulgação/Seabourn Cruise Line

Todos os passeios possuem preços salgados, com cabines de dupla ocupação custando a partir de R$ 145 mil por pessoa (ou quase R$ 300 mil pelo casal) na modalidade mais econômica das jornadas de mais de 20 dias. Algumas cabines — como as mais premium da modalidade "Owners Suite" ou acima — têm preço disponibilizado apenas sob consulta e podem sair por mais de US$ 276 mil (cerca de R$ 1,59 milhão) por casal, segundo cotação da NSCTV.

Os valores mudam, é claro, para diferentes exposições. Mais informações estão disponíveis no seabourn.com.