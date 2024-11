Luma deixará Rudá enojado com proposta absurda em 'Mania de Você'

Após Rudá descobrir que Luma (Agatha Moreira) preferiu chantagear Mavi (Chay Suede), do que ajudar a provar sua inocência, ele ficará enojado com uma proposta feita pela vilã em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Luma usará o prazo dado pelo ex-namorado para tentar convencê-lo de que ela pode corrigir seu erro. Diante da descoberta das mentiras da personagem, Rudá deu um dia para que ela decidisse fazer a coisa certa e o entregasse a prova contra Mavi.

Porém, a vilã arrumará uma maneira mais suja de tentar ajudar o caiçara. Sem nem cogitar o pedido de Rudá, ela irá até a casa de Moema (Ana Beatriz Nogueira) e dará uma solução para inocentá-lo da morte de Molina (Rodrigo Lombardi).

Confiante, Luma afirmará para Rudá que eles podem incriminar outra pessoa. "Vim te propor uma coisa melhor, eu vou arrumar uma pessoa pra assumir a culpa no seu lugar", dirá, ainda prometendo para o rapaz uma fazenda, em que eles possam morar juntos.

A proposta absurda e inesperada deixará o mocinho completamente sem reação. "Você me dá nojo, Luma, você só se suja cada vez mais num mar de mentiras, de falcatruas!", afirmará Rudá.

Luma insistirá em uma forma de comprar o ex-namorado, que se demonstrará íntegro em não compactuar com a cozinheira. Decepcionado com a jovem, Rudá dirá que ela não é a mesma pessoa que ele conheceu anos atrás.

A vilã ficará cada vez mais desesperada e dirá ser capaz de qualquer coisa pelo caiçara. Com essa brecha, Rudá pedirá mais uma vez que Luma lhe entregue o pendrive. "Então prova, me entrega a gravação do Molina, ou nunca mais quero ver a sua cara na minha frente! Vai embora daqui, sai da minha casa, da minha vida... vai! E só volta se for pra fazer a coisa certa".

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.