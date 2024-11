Ex-BBBs Isabelle e Matteus ficam presos em elevador da Torre Eiffel

Os ex-BBBs Isabelle Nogueira, 31, e Matteus Amaral, 28, relataram um susto que viveram em Paris, na França, nesta quinta-feira (07).

O que aconteceu

O casal ficou preso em um elevador da Torre Eiffel e detalhou a experiência inusitada. "Nós estávamos subindo para ir ao topo da torre e teve um blackout. Acabou a energia da torre", contou Matteus nos stories do Instagram.

O imprevisto interrompeu o passeio no alto dos 312 metros da torre. "Nós ficamos presos no elevador no meio do caminho. Pensa na altura que nós estamos!", comentou o gaúcho abraçado a Isabelle.

Apesar do susto, o vice-campeão do BBB 24 explicou que não é a primeira vez que isso acontece. "A moça disse que nos 130 anos da torre nunca aconteceu nada... Acontece de cair a energia. Pode levar de cinco minutos a uma hora", comentou ele.

Pouco depois, Isabelle ressurgiu já no topo da torre e falou sobre o blackout. "Que agonia foi ficar presa naquele elevadorzinho... Tinha uma grávida lá. Que loucura que foi aquilo. A moça disse que podia levar de 5 minutos a uma hora", disse ela.

Mas o casal não demorou a se alegrar com a vista privilegiada da noite parisiense. "Estamos no topo do topo. Que isso, é muito alto! Parece que estou no mar", surpreendeu-se a Cunhã-Poranga do Boi Garantido.