'Periferia carrega bandeira artística do ES', diz Dudu MC ao lançar álbum

O rapper Dudu MC lança nesta quinta-feira (7) seu novo álbum, "Escolhas e Reflexos", com a proposta trazer uma reflexão maior sobre sua caminhada, além de incluir um olhar de sua equipe, produtores e amigos.

"Escolhas e Reflexos"

Apesar de o lançamento do disco acontecer agora, três músicas do projeto já tinham sido liberadas. "Mensagem", que teve indicação ao Prêmio Multishow, "Lista de Contato" e "Amor" foram desenvolvidas através de freestyles e já tinham forte adesão do público antes do lançamento.

Dudu conta que, após dois álbuns mais intimistas, "Escolhas e Reflexos" traz mais maturidade e consciência do artista em relação ao seu trabalho. Para isso, ele conta com participação de Mago de Tarso, Yunk Vino, MC Dricka, Raflow, Major RD, Leviano, Bin e Leozin.

A produção desse disco aconteceu de forma muito natural. A forma que eu crio depende muito do que eu estou sentindo. E esse disco me trouxe a possibilidade de mostrar o quanto eu e as pessoas me enxergam como artista.

Como tudo começou

Nascido e criado em Itararé, no Espírito Santo, Dudu é considerado uma verdadeira lenda do freestyleiro brasileiro. Começou a rimar nas praças de sua cidade quando ainda tinha 10 anos. Para ele, o fato da sua família ouvir todo tipo de gênero em casa e sua mãe incentivá-lo muito a leitura, o rapper já chamava atenção pelo seu vasto repertório criativo e uma inteligência aguçada.

O artista, que antes se sentia deslocado e era considerado uma criança tímida, se encontrou na cultura hip hop e seus elementos através do skate. No contexto das batalhas de rimas, Dudu se tornou um dos principais nomes de seu estado, junto com César MC e Noventa, que o rapper define como a velha nova geração da cena do hip hop no Espírito Santo.

Hoje, meu lugar de fala é de um personagem um pouco ausente da cena do ES, mas toda vez que eu volto lá é como estar vendo uma criança. Porque está sempre se inovando e mostrando a sua força! Mesmo com a dificuldade de não ter um polo comercial da música no estado, diferente de São Paulo, quem levanta e carrega a bandeira artística do Espírito Santo são os artistas das periferias. Como, por exemplo, eu, a cantora Budah, DJ Matt D, César MC e Noventa!

Após o sucesso nas batalhas de rimas, Dudu começa a mostrar trabalhos solos através de singles, EP's e álbuns. Ele já lançou "Ácida", "Jordan Boyz 3000" e "2002", que considera trabalhos mais intimistas, muito diferente de "Escolhas e Reflexões".

O novo trabalho tem 19 faixas inéditas e 9 participações, introduzindo elementos de R&B contemporâneo e mostrando sua musicalidade além das rimas. A faixa "Para Se Entorpecer", em parceria com o rapper paulistano Yunk Vino, é acompanhada por um videoclipe, e as demais faixas, com visualizers.

Sinto que esse disco mostra o Dudu mais maduro musicalmente e me mostra aonde eu posso alcançar com a minha música. Literalmente tocar o céu sem piano.