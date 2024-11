Após fim de casamento, Luisa Arraes posa agarradinha com José Loreto

Luisa Arraes, 31, e José Loreto, 40, apareceram agarradinhos.

O que aconteceu

As fotos em questão foram publicadas no Instagram da atriz. Os dois atuaram juntos na novela "No Rancho Fundo" (Globo), que acabou na semana passada.

Luisa contou que os cliques são das últimas gravações da reama. "As fotos demoraram para chegar nas nossas mãos, mas aqui estão! Nosso último dia, últimas encarnações de Blandina e Marcelo […] Amo vocês".

No final de outubro, Luisa e Loreto se beijaram durante a festa de encerramento do folhetim. O registro do momento foi compartilhado nos Stories do Instagram do ator Thardelly Lima, 42.

Luisa vivia um relacionamento aberto com o ator Caio Blat, 44. O casamento chegou ao fim recentemente, após sete anos juntos.