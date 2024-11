Raio em campo de futebol: por que os jogadores caíram ao mesmo tempo?

Um jogador morreu e oito ficaram feridos após um raio atingir um campo de futebol em Huancayo, no Peru, nesta segunda-feira (4). O vídeo é impressionante: quando a descarga elétrica atinge o chão, vários jogadores caem ao mesmo tempo. José Hugo de la Cruz Meza, 39, não resistiu aos ferimentos.

Por que jogadores caíram ao mesmo tempo?

A energia do raio foi dissipada pelo solo. A terra molhada do campo é um condutor de energia, o que "espalhou" o raio, fazendo com que a descarga elétrica atingisse várias pessoas ao mesmo tempo.

Quando a descarga elétrica não é direta, as consequências e ferimentos podem ser mais leves. A pessoa pode perder a consciência, ter amnésia, fraqueza, confusão mental e cefaleia. Mesmo assim, é necessário acompanhamento médico.

Chances de ser atingido por um raio é baixa. Se pensarmos estatisticamente, é menos do que um para um milhão. Mas se você estiver em um descampado durante uma tempestade, é bem maior: uma para mil.

No descampado, os riscos são maiores porque nos tornamos um tipo de para-raios. Logo, a descarga elétrica tem mais chance de nos atingir em cheio.

Força da descarga elétrica de um raio é de cerca de 30 mil ampères. Para você entender o comparativo, é o equivalente à força de mil chuveiros elétricos. A morte pode ser imediata.

Peru'da bir futbol maçında sahaya yıldırım düştü. 1 kişi hayatını kaybetti.pic.twitter.com/OKQv3NkK22 -- BPT (@bpthaber) November 4, 2024

Como se proteger

Se estiver protegido e sentir os pelos do corpo arrepiarem (o que significa que há proximidade de um raio), ajoelhe-se e curve-se para frente, colocando as mãos nos joelhos e a cabeça entre eles.

Mantenha distância de objetos metálicos, fique longe de árvores, cercas de arame e varais. Construções como tendas, barracos e celeiros não têm proteção contra raios.

Procure se proteger dentro de carros (as rodas são isolantes elétricos), casas, prédios ou estações subterrâneas de metrô.

Evite usar o celular (mesmo que não esteja ligado na tomada) e tocar em equipamentos elétricos.

*Com informações de reportagens publicadas em dezembro de 2023 e janeiro de 2017