Gisele Bündchen está animada com a nova gestação, diz fonte

Gisele Bündchen, 44, pode iniciar "novo capítulo" com terceira gestação.

O que aconteceu

Uma fonte confessou que a supermodelo está animada com a chegada do terceiro filho. "[Ela está] animada para abraçar este novo capítulo abertamente", disse à revista People.

De acordo com a fonte, a famosa queria deixar o momento o mais privado possível. No entanto, ressaltou que estava ficando mais difícil e desafiador manter a gestação no sigilo.

Ela ainda salientou que Gisele Bündchen "segue se cuidando muito bem" com a gravidez. Segundo ela, a brasileira estaria praticando "pilates e outros exercícios que ajudarão no parto".

Gravidez de Gisele Bündchen

A gravidez de Gisele foi divulgada pela revista People. "Gisele e Joaquim estão felizes com esse novo capítulo de suas vidas e ansiosos para criarem um ambiente pacífico e amoroso para toda a família", disse a fonte à revista.

Gisele confirmou o namoro com Joaquim em março deste ano. "Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É algo muito diferente, é muito honesto e é muito transparente", disse, em entrevista ao New York Times.

Ela estaria namorando Joaquim desde junho de 2023. Segundo a revista People, Gisele e Joaquim inicialmente quiseram "ir devagar" mantendo o romance em segredo. Em agosto daquele ano, Joaquim foi flagrado buscando a modelo no aeroporto.