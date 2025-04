Morre aos 73 anos Jay North, ator de 'Dennis, O Pimentinha'

Morreu aos 73 anos o ator Jay North, conhecido por interpretar Dennis, O Pimentinha, na série de TV clássica que foi ao ar entre 1959 e 1963. Segundo a revista The Hollywood Reporter, North lutava contra um câncer colorretal e morreu em sua casa, na Flórida, no domingo, 6.

North tinha 6 anos quando fez os primeiros testes para interpretar o pequeno Dennis Mitchell, uma criança bem intencionada, mas problemática, que dá muito trabalho para os pais e para o vizinho, George Wilson.

A série ficou no ar por quatro temporadas e posteriormente inspirou uma versão animada e alguns filmes, que ficaram famosos entre as décadas de 1980 e 1990. A história é inspirada nas tirinhas de Hank Ketcham.

Ao TMZ, Laurie Jacobson, amiga do ator, disse que ele já lutava há alguns anos contra o câncer, mas que seu quadro piorou em março.

Segundo ela, ele também estava isolado de amigos e conhecidos há alguns meses, algo que era necessário devido à fragilidade de sua saúde.

Vida e carreira de Jay North

Jay North ganhou notoriedade ainda na infância. Nascido em 3 de agosto de 1951, tinha seis anos quando fez os primeiros testes para interpretar Dennis, e oito quando a série estreou. A atração foi um grande sucesso durante quatro temporadas, e terminou quando ele tinha 12 anos.

Posteriormente, North disse que foi um alívio ver a série chegar ao fim. O ator que interpretava George, Joseph Kearns, morreu em 1962, e outro ator, Gale Gordon, foi contratado para substituí-lo. A situação entristeceu o menino.

"Entre as pressões do trabalho e a morte de Joe, eu me tornei uma criança muito séria, mórbida e reclusa do mundo", contou em entrevista de 1993 (via THR). "Eu era a antítese daquele menino que eu interpretava na série de TV."

North também fez participações em séries como 77 Sunset Strip, The Donna Reed Show, O Agente da UNCLE e Jericho. Posteriormente, se formou e começou a trabalhar como dublador.

Seus créditos incluem Bam-Bam e Pedrita, Os Flintstones, Os Simpsons e Banana Splits.

Mais recentemente, North trabalhou em uma organização para ajudar ex-estrelas mirins, e serviu como agente penitenciário na Flórida.

Seu último crédito de atuação é no filme Dickie Roberts, o Pestinha Cresceu.

Jay North deixa a terceira esposa, Cindy, e duas enteadas.