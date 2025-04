Espectador pede demissão de Daniela Beyruti e SBT surpreende ao responder

Um telespectador do SBT viralizou ao publicar, no site Reclame Aqui, uma queixa pedindo a demissão de Daniela Beyruti, 48, da presidência do SBT.

O que aconteceu

O cidadão, identificado como Matheus, solicitou apoio para tirar a herdeira de Silvio Santos do comando da emissora. "Eu quero pedir para tirar a Daniela do comando do SBT, ajuda aí", escreveu o rapaz, morador de Cariacica (ES).

A petição foi respondida pelo próprio canal, que informou "não ser possível" retirar Beyruti do cargo. "Olá, Matheus! Agradecemos seu contato. Reforçamos que não será possível atender à solicitação, pois a Daniela é a proprietária da emissora e foi preparada para exercer essa função. Agradecemos a compreensão e seguimos à disposição para qualquer dúvida. Atenciosamente, equipe SBT."

Daniela Beyruti assumiu a presidência do SBT em novembro de 2024, pouco após a morte de seu pai, Silvio Santos. Até então, ela respondia desde 2023 pela vice-presidência da empresa.