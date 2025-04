Não foi só Maike: Relembre brothers que tiveram mais de um romance no BBB

Faltando cerca de duas semanas para o fim do BBB 25 (Globo), Maike protagonizou seu segundo romance na edição. O brother beijou Renata, com quem já flertava há semanas —desde a eliminação de Giovanna, seu primeiro affair na casa.

Relembre outros brothers que beijaram mais de uma pessoa no BBB:

Matteus: Deniziane e Isabelle

No ano passado, o vice-campeão também beijou duas sisters: Deniziane, nas primeiras semanas de BBB 24, e Isabelle. O romance com Deniziane acabou por escolha da sister, mas Matteus não perdeu tempo e, após algumas semanas, apostou na manauara. O relacionamento dos dois seguiu para fora do reality e durou pouco menos de um ano.

Sarah Aline: Alface e Gabriel Santana

A sister do BBB 23 viveu alguns romances na casa —com Ricardo e Gabriel Santana. Gabriel, por sua vez, beijou Fred Nicácio antes de beijar Sarah Aline.

Breno: Jaqueline, Ana Clara e Paula

No BBB 18, foi Breno quem roubou a cena: no início da edição, beijou Jaqueline. Depois, beijou Ana Clara. Mais à frente, beijou Paula Amorim, com quem está junto até hoje.

Diego Alemão: Fani e Íris

O "Alemão" do BBB 7 também roubou o coração de duas sisters e acabou vivendo um triângulo amoroso com Fani e Íris.

Eliezer: Maria, Natália e Linn da Quebrada

O atual companheiro de Viih Tube beijou muito durante o BBB 22. O primeiro beijo foi em Maria, seguida de um affair com Natália e até um beijo triplo envolvendo Maria e Linn da Quebrada. Maria e Linn também se beijaram em outra ocasião.

Maria Melilo: Mau Mau e Wesley

No BBB 11, foi Maria quem protagonizou dois beijos: primeiro em Mau Mau —quem ela viu ser eliminado e voltar para a casa — e depois em Wesley.

Fernando, Aline e Amanda

No BBB 15, os três brothers protagonizaram uma das principais narrativas. Fernando se envolveu com Aline após beijar Amanda, mas voltou a ficar com a primeira sister após a eliminação de Aline. Ao final da edição, no entanto, foi o romance com Aline que prevaleceu —e os dois, inclusive, se casaram.

Jonas: Renata e Monique

O modelo do BBB 12 também formou um triângulo amoroso ao beijar Renata e Monique durante sua edição.

Daniel Saullo: Mariana e Roberta

Saullo e Mariana estão juntos até hoje, mas no BBB 6, o brother também beijou Roberta, além da amada.

Manuela: Thyrso e Fabrício

Já na segunda edição do BBB, não faltaram beijos: Manuela se abriu com dois brothers em mais um triângulo amoroso da lista.

