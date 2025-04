Ingrid Guimarães debocha do inglês de Jair Bolsonaro em ato na Paulista

Ingrid Guimarães, 52, debochou do nível de inglês do ex-presidente Jair Bolsonaro, 70, que discursou em inglês durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo, ontem.

O que aconteceu

Guimarães compartilhou trecho da fala de Bolsonaro em cima de um trio. "Gente, tô até tranquila com meu inglês", escreveu a atriz, em tom de deboche.

Gente..: to ate tranquila com meu inglês. https://t.co/VueSGCDm6V -- Ingrid Guimaraes (@IngridGuimaraes) April 6, 2025

Bolsonaro participou de ato na Paulista em defesa da anistia dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro à Praça dos Três Poderes, em Brasília. Em determinado momento, o ex-presidente decidiu falar em inglês, embora tenha salientado que ele não saiba falar o idioma, o que afirmou ser "uma grande falha" de sua formação".

Ex-presidente destacou que fala em inglês era "um recado para o mundo". E então discursou: "Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup attempt in Brazil" ("Vendedores de pipoca e de sorvete condenados por golpe de estado no Brasil", em tradução livre).

Jair fez referência às condenações impostas pelo Supremo Tribunal Federal a dois acusados de participação na depredação em Brasília. Na última sexta-feira (4), o STF condenou o vendedor de picolé Otoniel da Cruz e o vendedor de pipocas Carlos Eiffer por incitação ao crime e associação criminosa. Eles negam participação nos atos.

Falta de influência em inglês de Bolsonaro rendeu memes na internet. Isso porque a fala do ex-presidente fez com que algumas palavras soassem ininteligíveis.

Quem dá aula de inglês melhor?

Joel Santana ou Bolsonaro? pic.twitter.com/pNRMCcFnwD -- Kiboncio (@Kiboncius) April 7, 2025

O Duolingo depois de ver o Bolsonaro falando em inglês pic.twitter.com/aPeKPdex9U -- Virgilio Guedes Jr 👁️ (@VirgilioGuedesX) April 6, 2025

O Bolsonaro discursando em inglês consegue ser pior que a Janete do zorra total falando inglês. pic.twitter.com/idJzt3pykf -- Pedro, mas não o apóstolo. (@pfjat91) April 6, 2025