'Yaiba': estilo 'Goku criança com espada' é destaque de anime da Netflix

O anime "Yaiba: Samurai Legend", um dos destaques da temporada, estreou na Netflix. Embora a franquia seja uma "ilustre desconhecida" neste lado do mundo, no Japão "Yaiba" vem de um autor responsável por um dos maiores fenômenos dos animes e mangás das últimas décadas. Splash vai apresentar essa nova série e contar tudo o que você precisa saber para embarcar nas aventuras deste pequeno selvagem.

A trama

A história começa no meio da floresta, com o garoto Yaiba Kurogane treinando com seu pai, Kenjurou. Após um acidente comum na floresta (ser perseguido por gorilas), eles acabam entrando em uma caixa e são enviados por engano ao Japão via correio. Lá, eles encontram a família Mine, antigos conhecidos de Kenjurou, que os hospedam no Japão (e também o tigre de estimação).

Mas a história desse garoto selvagem na cidade grande não para por aí. Logo, Yaiba demonstra sua habilidade com espada e descobre que precisará enfrentar o temível Takeshi Onimaru, um adolescente que empata numa luta contra o pequeno e, depois, acaba sendo possuído por uma força ancestral.

Aqui, o anime vai seguir do jeito mais tradicional possível. Com um jeitão bem inocente, parecido com o Goku criança de "Dragon Ball", "Yaiba" enfrentará mais adversários, aprenderá a usar orbes mágicos em sua espada e será o responsável por salvar o mundo.

O que é?

"Yaiba: Samurai Legend" é uma criação de Gosho Aoyama, o criador de "Detetive Conan". "Yaiba" foi sua obra anterior, tendo sido publicada entre 1988 e 1993 nas páginas da revista Shonen Sunday. A série teve um sucesso mediano e rendeu, inclusive, um anime de 52 episódios exibido em 1993. "Yaiba" conseguiu uma vendagem bem expressiva de seus 24 volumes encadernados.

Um ano depois do final de "Yaiba", Gosho começou a publicar aquele que seria seu maior sucesso. "Detetive Conan" completou, recentemente, 30 anos de publicação ininterrupta, com um anime de sucesso, filmes todo ano no cinema e aclamação do público mais novo. A obra rendeu vários spin-offs, como histórias de outros personagens, e deve ter dado uma forcinha para que decidissem produzir um novo anime da obra anterior do autor.

Ainda que muito diferentes em temática e até em personalidades, Yaiba e Conan se complementam. As duas obras são, claramente, para o público mais novo, porém tem elementos que atraem o público com mais idade. O jeitão "Goku do Antigo Testamento" do protagonista de "Yaiba: Samurai Legend" dá um frescor, e deixa o anime até um pouco bobo, mas o personagem é tão carismático e o humor tão charmoso que nos deixamos levar pela obra e, quando vê, já está vibrando com os combates.

Será sucesso?

Assim como em "Witch Watch", há um fator importante que pode garantir o sucesso de "Yaiba" no Ocidente: a Netflix. Nos últimos anos, o serviço de streaming tem conseguido popularizar séries que normalmente não chamam tanta atenção dos otakus, como "Dungeon Meshi" e "Ranma ½", então há ainda mais chances para um anime ao estilo "shonen de lutinha" conquistar fãs por aqui.

E o estúdio por trás de "Yaiba" é o Wit, responsável por clássicos como "Attack on Titan", "Spy x Family" e "Ranking of Kings". Eles se mostraram bem competentes ao adaptar tramas de ação, e pelos trailers divulgados o Wit parece ter respeitado também o aspecto mais fofo da obra. A direção é de Takahiro Hasui, que trabalhou na terceira temporada de "Mob Psycho 100" e em "Sk8 The Infinity". Resumindo: tem tudo para conquistar os fãs ocidentais.

Enquanto isso, no Japão, é praticamente certo o sucesso de "Yaiba". O anime será nas manhãs de sábado, coladinho com "Detetive Conan", um dos campeões de audiência. O horário diurno costuma ser reservado para animes de bastante repercussão, então "Yaiba" estar aí é uma aposta. O novo anime ainda escalou a atriz Minami Takayama (a voz do Conan) para interpretar o pequeno samurai. Tem como dar errado?

Onde assistir?

"Yaiba: Samurai Legend" foi disponibilizado pela Netflix no último dia 5 e terá episódios semanais na plataforma. O mangá da obra não foi publicado no Brasil.