Cancela o Sincerão! Não há mais nada a ser dito no BBB 25

Animados para mais uma segunda-feira de BBB 25? Estou me divertindo bastante com o programa nesses últimos dias. Adorei o desafio do monstro com Diego de peruca, achei emocionante a disputa entre João Pedro e Dani, que culminou na eliminação da plantíssima ginasta. E as repercussões do affair entre Renata e Maike estão preenchendo o vazio da minha existência. Parece até que essa temporada foi boa.

O modo turbo acaba entregando uma dose mais generosa de dopamina do que as semanas anteriores foram capazes de prover. E tá tudo bem. Não podemos vencer o tempo todo. Ainda assim, acredito que algumas dinâmicas precisam ser acomodadas de acordo com as reações de cada elenco.

O Sincerão, por exemplo, é uma perda de tempo. Virou quase uma peça de teatro semanal em que os participantes são obrigados a recriar resquícios de conflitos de um tempão atrás. Precisamos nos conformar que não há mais nada para ser dito nos termos de como a dinâmica costuma acontecer.

Hoje poderia ser uma prova inspirada no quarto Barrado no Baile, onde os participantes vetados da festa do líder precisavam cumprir desafios específicos a cada semana. Mas dessa vez faria algo diferente, com todo mundo disputando poucas vagas para uma noite com algum benefício: cooler, show, cinema, dinheiro, sei lá.

As brigas ficaram vazias cedo demais nessa temporada, e ninguém tem mais paciência para tanta abobrinha. O ideal seria a produção pensar em subterfúgios para conseguir nos entreter apesar desse elenquinho mixuruca. Vida que segue.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.