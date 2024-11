A Fazenda: Flor critica aliança de Babi e Vanessa: 'Vai cair junto'

Em uma conversa entre Flor e Flora, a apresentadora desabafou sobre sua posição no grupo de Zé Love em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Depois de protagonizar um desentendimento com Vanessa na tarde de domingo (4), Flor criticou a aliança da Babi e Nessa: "Babi vai proteger ela e vai cair junto se fizer isso. O Zé [protege] porque gosta muito da Babi, mas tá errado."

Flora a aconselha a não comprar uma briga com os peões. "Eu não sou prioridade do Zé, eu sei também. Capaz que todos passem a Vanessa na frente do que eu. Por isso que eu não deixo de cumprimentar ninguém, porque eu sei que não sou prioridade de ninguém. Você tem a Gizelly, eu não tenho ninguém. Não tenho nenhum aliado comigo", responde a apresentadora.

"Nossa né? Tá bem próxima, eu, você e Gizelly", tenta confortar Flora.

"Mas no Resta Um eu vou ficar sempre em último escreve aí", diz a apresentadora. "Eles salvam a Vanessa antes."

Eu sei que to jogando. Meu jogo é: não compro a briga de ninguém, desde o começo, você sabe disso.

Flora diz que tem um jogo parecido mas já está vendo o lado ruim disso: "A gente tá ficando na reta por causa disso".

"Eu gosto de me dar bem com as pessoas. Jogo é jogo, atitude é atitude. Não gostei do que você fez, eu falo. Mas vou virar a cara por causa disso? Nós estamos em um lugar que você tem que conviver com as pessoas e não é de mim virar a cara", diz Flor.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 120195 votos 0,23% Albert Bressan 0,51% Babi Muniz 0,26% Fernando Presto 0,26% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 0,57% Gui Vieira 0,26% Gilsão 0,26% Gizelly Bicalho 0,24% Juninho Bill 3,20% Luana Targino 33,81% Sacha Bali 3,04% Sidney Sampaio 7,16% Vanessa Carvalho 7,29% Yuri Bonotto 42,86% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 120195 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso