Suposto romance entre Spice Girls seria motivo de impedir reunião do grupo

As Spice Girls, que tiveram seu último encontro em 2019, parece que não irão mais se reunir.

O que aconteceu

A última reunião da girl band, em 2019, aconteceu com alguns shows por estádios do Reino Unido, e com Emma Bunton, Melanie Brown, Geri Halliwell e Melanie Chisholm, mas sem Victoria Beckham. A cantora decidiu enterrar seu passado e se dedicar 100% ao mundo fashion como estilista.

Porém, agora, a jornalista Katie Hind, do DailyMail, afirmou que o quarteto não estaria disposto a fazer uma turnê fora do Reino Unido ou, até mesmo, mundial. De acordo com Katie, o motivo seria uma rixa entre duas das artistas, Geri e Mel B, que já dura cinco anos.

Em entrevista ao apresentador Piers Morgan, em 2019, Mel B disse que teve um affair e fez sexo com Geri no fim dos anos 90. A Ginger Spice nunca a perdoou por ter sido exposta pela amiga. Geri é casada com o ex-piloto Christian Horner desde 2015.

Além disso, o desconforto é tanto, que, nenhum empresário está disposto a lidar com as duas. Segundo as informações, apenas uma pessoa seria capaz de unir as Spice Girls novamente: Debbie Gwyther.

Debbie é a responsável por conseguir reunir Liam e Noel Gallagher, na nova turnê mundial Oasis. Ainda não há nenhuma confirmação se Debbie foi convidada para tal missão, já que ela está voltada para a turnê do Oasis, cujos shows estão previstos para julho, agosto e setembro de 2025.

Contudo, a girl band não estaria disposta a ter de volta nem Simon Fuller, criador do grupo, nem a Modest Management, empresa que administrou a turnê de 2019. "Gerenciar todas as cinco Spice Girls é provavelmente o trabalho mais difícil do ramo, mas é a desavença entre Mel B e Geri que faz o trabalho parecer um pesadelo. Sempre há algo acontecendo entre elas. No fundo, elas se amam, mas Geri simplesmente não consegue entender por que Mel teve que contar ao mundo sobre o caso delas", disse uma fonte a Katie.

Mais um ponto importante que dificulta o reencontro é a ausência de Victoria Beckham. A estilista já deixou claro que não tem planos de voltar aos palcos. "Ela ama muito as meninas e está emocionada que elas queiram voltar, mas não é para ela".