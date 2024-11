Chico Barney: Zé Love se finge de vítima e não aceita estar errado

Do UOL, em São Paulo

Zé Love se finge de vítima e coitadinho, em "A Fazenda 16", da Record, e não aceita estar errado, segundo avaliação feita pelo colunista Chico Barney nesta sexta-feira (1º), na edição de número 200 do Central Splash.

Após a eliminação de Camila, na noite de quinta, Zé Love e aliados tiveram uma espécie de "reunião de condomínio" para fazer uma análise do jogo. O peão passou a acusar a emissora de manipulação e cogitou a possibilidade de bater o sino e desistir do reality show.

Aí, o Zé Love começa o vitimismo. Ele não aceita estar errado. O mundo conspira contra Zé Love. Ele é uma vítima da sociedade. Pobre Zé Love, ele não é responsável pelos seus atos, é sempre alguém que fez alguma coisa para ele, pelo amor de Deus . Chico Barney durante o Central Splash

Ele acusa a Record de não estar transmitindo o programa. E a Gisele falou: 'gente, tá passando, pelo amor de Deus. Só que muita gente contra quatro pessoas é isso que dá'. E do outro lado, o Love falando que talvez exista uma conspiração globalista em torno de uma teoria. Porque ele é apenas um menino, Barbara. É não querer aceitar a verdade escancarada para eles.

Recalculando rotas

A comentarista Bárbara Saryne também analisou as estratégias de jogo do grupão e os ataques contra Sacha.

Eu acho que eles não vão sustentar isso de deixarem o Sacha de canto. Eles chegaram a falar, 'vamos colocar no freezer, vamos deixar para lá'. A Flora disse: 'vamos todo mundo sabonetar'. Só que aí passa meia hora, a própria Flora está falando, 'amanhã eu vou descascá-lo no Faro'. Então, o ranço é tão grande que não vão sustentar um grande, que eles não vão conseguir colocar a razão na frente, eles vão pela emoção. Bárbara Saryne

Não é nem pela emoção, é pela burrice mesmo, né?! Eu acho que o que resume essa rapaziada aí é o fato de que eram 14 e agora tá correndo risco de virar 10. Isso porque dois foram embora porque quiseram, a Camila foi embora porque não engajou e o Zé Love tá aí ameaçando. Só uma coisa explica tudo isso: é uma burrice profunda. Chico Barney

Eliminação em A Fazenda

Camila foi a sexta eliminada de A Fazenda 16 com 26,40% dos votos. A professora conseguiu a segunda maior porcentagem da temporada. No reality show rural, os votos são para ficar.

Sacha Bali, primeiro salvo, e Yuri Bonotto seguem no jogo. As porcentagens não foram reveladas. Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na sexta roça.

A Camila foi embora porque não engajou e o Zé Love tá aí ameaçando. Só uma coisa explica, é uma burrice profunda.

Chico Barney analisa o jogo em A Fazenda

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso