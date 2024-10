Rei Charles e Camilla fazem visita particular a centro de bem-estar na Índia

LONDRES (Reuters) - O rei britânico Charles e sua esposa, a rainha Camilla, fizeram uma breve escala na Índia após sua recente viagem para Austrália e Samoa, confirmou o Palácio de Buckingham nesta quarta-feira, com o casal se hospedando em um centro de saúde holístico que já visitaram anteriormente.

Charles, de 75 anos, e Camilla fizeram a visita privada quando voltavam de uma recente viagem à Austrália, onde ele é Chefe de Estado, e de uma breve passagem por Samoa para a reunião dos chefes de governo da Commonwealth, sua primeira grande viagem ao exterior desde que foi diagnosticado com câncer.

Segundo a imprensa indiana, o casal real chegou a Bengaluru em 27 de outubro e, desde então, está no Soukya International Holistic Health Centre, onde desfrutou de sessões de ioga e meditação.

"Suas majestades fizeram uma breve parada particular na Índia para ajudar na longa viagem de volta de Samoa", disse um porta-voz do Palácio de Buckingham. "Eles retornam ao Reino Unido nesta manhã."

Charles, que há muito tempo defende terapias e medicamentos alternativos, já fez muitas visitas à Índia e ao próprio centro Soukya.

O site do local, que diz ter como objetivo "restaurar o equilíbrio natural da mente, do corpo e do espírito", apresenta fotos de Charles e Camilla e um depoimento do monarca em sua primeira página.

Uma fonte da realeza disse que a escala não estava relacionada a seus problemas de saúde atuais, mas para permitir que ele descansasse, dentro do planejamento para a viagem de longa distância de sua recente turnê, em um local que ele conhecia.

Seu tratamento contra o câncer será retomado quando ele retornar ao Reino Unido, disse a fonte.

(Por Michael Holden)