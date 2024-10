A Fazenda: Babi cai no choro e acusa produção após Fernanda desistir

Babi acabou caindo no choro após a desistência de Fernanda de A Fazenda. Fernanda se juntou a Zaac e deixou o programa neste domingo (27).

O que aconteceu

Minutos depois do anúncio de que Zaac e Fernanda desistiram do programa, Babi não reagiu bem. Ela chorou, sentada no chão da sala, principalmente pela saída da amiga. Ela foi consolada por Flora, Gizelly e Camila.

Babi chegou a reclamar de uma suposta parcialidade por parte da produção do reality show da Record. "Eles [a produção] estão com eles". Os amigos de confinamento a aconselharam a receber atendimento médico para se acalmar.

A desistência de Zaac e Fernanda aconteceu depois de uma treta generalizada no último sábado (26). Zé Love, Yuri Bonito, Luana Targino e outros participantes trocaram xingamentos.

Fernanda acusou Sacha de agressão em meio à confusão. Ela disse que foi empurrada pelo ator enquanto tentava separar a briga. Com a repercussão, as câmeras da PlayPlus chegaram a ficar fora do ar antes de a produção informar aos participantes que Zaac e Fernanda desistiram do programa.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Resultado parcial Total de 126 votos 57,94% Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa 30,95% Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality 11,11% Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 126 votos

