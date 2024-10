Poze do Rodo e Vivi Noronha se casam no Rio

Após pedido de casamento no palco Espaço Favela, do Rock in Rio, o rapper Poze do Rodo e sua namorada Vivi Noronha se casaram neste sábado (26), com uma grande festa no Rio de Janeiro.

PRA SEMPRE NÓS pic.twitter.com/LbuFGUMXgL -- MC POZE DO RODO (@mcpozesdorodo_) October 26, 2024

O que aconteceu

Vivi usou um longo véu, em cima de um vestido branco de renda. Para o casamento, a noiva de Poze do Rodo usou um grande vestido branco, com um longo véu, que se reuniu aos pés dos noivos no momento dos votos.

Poze usou um terno bege, com gravata borboleta. Combinando com seus padrinhos, como mostrado em seus stories dos bastidores do casamento, o rapper usou um terno bege, com uma gravata de uma cor similar, combinando com sapatos brancos.

"Como é que nosso chefe está? Vai chorar não, hein, chefe? Sabe que eu te amo". O rapper Oruam acompanhou o casamento como um dos padrinhos de Poze, inclusive gravando um momento em que o noivo parece ficar emocionado com o evento.

IRMANDADE! Se liga no que o Oruam falou para o Poze no dia do seu casamento: ? pic.twitter.com/0FmOFHMMBd -- FUNK 24POR48 (@funk24por488) October 26, 2024

Poze e Vivi já são pais de três filhos, e já se separaram anteriormente. Em 2021, quando Vivi estava grávida do terceiro filho do casal, eles se separaram, mas, reataram o relacionamento mais cedo neste ano.