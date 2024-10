Fernando se irrita com peão de mesmo grupo: 'Tá nervosinho, tá chato'

Fernando desabafou com Flor sobre Albert na tarde desta quinta-feira (24) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na área externa, o peão disse que não gostou quando o empresário mexeu nas panelas em que ele estava fazendo o almoço. "Passou por cima de tudo, começou a fazer as coisas em cima de mim", disse. "Eu comecei a fazer o feijão, aí ele começou a temperar as carnes, eu já não gostei."

Flor disse que Albert "é uma pessoa legal", mas tem atitudes são chatas. "Tá nervosinho, tá chato", disse a peoa. "Ele foi lá se meter."

"Achei ele muito folgado", concluiu Fernando.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 5ª roça? Resultado parcial Total de 104529 votos 35,67% Fernando 28,24% Júlia 36,09% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 104529 votos

