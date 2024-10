Em A Fazenda, Sacha Bali estreia filme com Fernanda Montenegro

Sacha Bali que está confinado em A Fazenda (Record) é parte do elenco de Vitória, novo longa estrelado por Fernanda Montenegro e previsto para estreia em março de 2025.

Na película, o peão interpreta um dos moradores do prédio que Dona Nina, vivida por Montenegro, mora. O enredo gira em torno da personagem Nina, uma idosa que escancara um esquema de tráfico no Rio de Janeiro. Correndo risco de vida, ela precisou receber um novo nome e viver escondida até sua morte, em 2023.

Dirigido por Andrucha Waddington, responsável por trabalhos como Sob Pressão (Globoplay), o elenco conta também com a ex-BBB Linn da Quebrada, Laila Garin, Alan Rocha e Thawan Lucas.

"Vitória" tem estreia prevista nos cinemas em 13 de marços de 2025.

