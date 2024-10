Júlia volta à sede de A Fazenda após atendimento por se machucar em prova

Ainda no início da madrugada de quinta-feira (24) na sede de A Fazenda 16 (Record), Júlia retornou para a casa após um atendimento médico. Ela se machucou durante a sexta Prova do Fazendeiro.

O que aconteceu

Os peões ficaram aliviados ao ver Júlia voltando à sede. Gizelly e Camila correram para a porta para ajudá-la.

Júlia falou rapidamente sobre o atendimento. "Tô bem. Me deram uma injeção. Dei um jeito ossinho."

A peoa contou não saber como se machucou. "Não sei se foi na hora de descer."

Minutos depois, já no quarto, ela se lamentou. "Eu fiquei muito mal, porque queria pelo menos ter completado a prova. Só queria ter conseguido completar a prova. Nem eu sei o que aconteceu. Só sei que, na hora que eu levantei, a perna não foi."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 5ª roça? Resultado parcial Total de 36372 votos 36,01% Fernando 26,17% Júlia 37,83% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 36372 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso