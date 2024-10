Tatá Werneck se fantasia de Wandinha para aniversário da filha; veja fotos

Tatá Werneck, 41, festejou o aniversário de 5 anos da filha, Clara Maria, nesta quarta-feira (23).

O que aconteceu

Tatá se fantasiou de Wandinha Addams para a comemoração. A apresentadora adotou as típicas tranças no cabelo e o visual todo sombrio da personagem.

A humorista apareceu nos stories da cenógrafa que cuidou da cerimônia. "Que maravilhosa... Está linda! Você de Wandinha está maravilhosa", elogiou a profissional ao mostrar o look de Tatá.

A decoração foi toda temática para a série da Netflix, com vários símbolos ligados ao mundo de Wandinha. A festa contou com uma mãozinha ambulante, réplicas gigantes das personagens, uma sósia, além de vários itens do universo sobrenatural e da Família Addams.

A mãe de Tatá, Claudia Werneck, aproveitou a data para homenagear a neta nas redes sociais. "Cacá, Clara Maria, quanta felicidade você trouxe para a nossa família! Que pessoa amorosa você é! Te amo muito. [...] Que maravilha ser sua avó", disse ela em um post no Instagram.