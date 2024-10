Galisteu se impõe após ser desrespeitada por Gilsão em A Fazenda 16

Durante a formação de roça de A Fazenda (Record), ao declarar seu voto em Júlia, Gilsão fez um longo discurso para criticar Yuri, que o indicou para a berlinda. Adriane Galisteu tentou interromper inúmeras vezes o peão, que ignorou seus apelos. A apresentadora se exaltou e pediu ajuda para a produção para conseguir interromper o peão.

"Ridículo. Uma falta de respeito sem tamanho", opina Bárbara Saryne sobre a postura do personal trainner. Ela diz que quem está no programa está ali para discussões e brigas, mas a apresentadora não tem envolvimento nisso. "Ela é uma figura que representa a ordem, o juiz, quando ela fala tem que ser respeito. Achei de uma falta de educação muito grande."

A comentarista continua e diz que apesar de Gilsão usar muito tempo para falar, não deu para entender nada do que quis dizer e que usou mal o tempo que tinha. "Se ele não usou bem, ai que ele falasse depois, ficou muito feio."

A Galisteu se saiu muito bem, porque ela pediu ajuda de um jeito engraçado. Quando a câmera saiu e foi para ela, ela levou na brincadeira. Ela se impôs com respeito, educação e bom humor, foi bem.

Chico reflete que o programa tem tomado mais cuidado com o tempo de fala dos peões e que é muito difícil conseguir dar espaço justo para todo mundo. "Acho que tem uma questão mal calibrada ainda, isso tira a fluidez de algumas coisas."

A Fazenda precisa ter essa sensibilidade, que eles tentam ter, de render o que interessa, o que é bom para eles.

Ele argumenta que o programa poderia aprender com os debates para prefeitura, em que os candidatos tem um tempo total de fala durante a noite, e só aumenta caso precise se defender de um participante. "Precisa repensar, principalmente agora que a Fazenda tem muitos participantes e continua o mesmo tempo de sempre, isso precisa ser calibrado."

A dupla repercute uma defesa que a equipe de Sidney Sampaio fez à Gilson em seu perfil no X, alegando que o peão não teve um espaço justo. "A questão é que ele não falou sobre o assunto que era para ser falado na hora, se estendeu demais e ninguém entendia nada", diz Bárbara.

A apresentadora tem que estar ligada nisso, senão vai perder a audiência com todo mundo mudando de canal porque tá o Gilsão falando uma hora.

Por fim, ela lembra que a própria Galisteu deu uma dica para que os peões em outro momento, falando que as vezes o público pode não entender o que está acontecendo. "Ela jogou essa letra para ver se eles conseguem ser mais concisos e diretos."

