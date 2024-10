'Arabenejo' faz dupla palestina viralizar no Brasil e vira até tecnobrega

Uma dupla de cantores palestinos criou um novo movimento nas redes sociais: a "arabenejo". Odai Zagha e Anas Abu Sneineh viralizaram com um vídeo de uma canção de "modão" - cantada totalmente em árabe. A semelhança na emoção entre as canções sertanejas e a apresentada pela dupla chamou atenção dos brasileiros.

"A sofrência agora chegou a outro nível!", comentou um brasileiro em uma das publicações. "Os caras sofrem nas arábias e os brasileiros acolhem logo", disse outro. "Minha cerveja abriu sozinha com essa moda", brincou uma mulher.

O que aconteceu

O vídeo foi originalmente publicado no YouTube no dia 26 de setembro. Os cantores aparecem em uma produção onde cantam por quase 16 minutos.

Recortes foram publicados nas redes sociais - e viralizaram entre os brasileiros. Só no TikTok de Odai foram 13 milhões de visualizações. No entanto, após o sucesso, o som foi silenciado. No Instagram, por outro lado, as imagens já acumulam mais de 200 mil curtidas.

A canção ganhou memes e novas versões. Os brasileiros fizeram da música forró, pisadinha e até tecnobrega.

Uma criadora de conteúdo resolveu traduzir a canção para o português. Lamis, que é brasileira e filha de árabes, compartilhou um vídeo com as letras em português. "Num piscar de olhos a bela se foi. Nós éramos dois, de mãos dadas. Mas, agora, lágrimas dos meus olhos correndo pelo meu rosto. E meu coração arde de paixão", cantam.

E a chama do meu coração só aumenta. Deus, me dê forças. Eu perdi o amor da minha vida. Passamos uma vida juntos, você é a que eu jamais esquecerei. Você vive em mim, vive dentro dos meus olhos, é uma tortura não te ver. Desde o dia que ela se foi, desde do dia que meus olhos pararam de ver ela, é como se eu tivesse perdido a visão.

Trecho da música traduzida por Lamis

Com a repercussão, os cantores entraram em contato com Lamis para "entender o que estava acontecendo". Odai enviou um vídeo e agradeceu o povo brasileiro e explicou que respeita e gosta muito do país. "Desde a copa do mundo vocês nos incentivam muito no esporte brasileiro. Ficamos muito surpresos quando vimos nossa festa aparecendo para todos vocês. Ficamos muito felizes com toda a repercussão das pessoas nos conhecendo", disse ele.

Gostaria de falar também que nós, os árabes, palestinos também, cantamos, temos sentimentos e sempre procuramos melhorar. E temos músicas muito bonitas e sabemos compor músicas muito boas. Uma visão diferente do que muitas pessoas pensavam. Nós tamos gostamos de cantar, de alegria. E estamos muito felizes com a alegria de vocês. E espero muito em breve ir para o Brasil.

Odai Zagha em vídeo no TikTok

Anas também agradeceu aos brasileiros pelo sucesso. Ele ainda soltou palavras em português para falar com o público. "Como vai? [em português]. Olá para o povo amado do Brasil, diretamente daqui do coração da Palestina. Nós estamos honrados com o povo brasileiro. Obrigada pelo carinho e pelas lindas trends. E se Deus quiser em breve no Brasil", disse ele.

Os músicos devem gravar uma canção em português e árabe em breve. Isso foi o que Odai prometeu para Lami ao se despedir em vídeo. "Vou lançar uma música em breve em árabe e em português. Amo vocês", disse ele.

Odai Zagha produz músicas há mais de dez anos. Em biografia em uma rede social musical, Zagha é descrito como "cantor, compositor e produtor palestino" que mistura "música folclórica palestina com elementos eletrônicos modernos". Já Anas é descrito como Anas "músico que se inspira nas ricas tradições musicais do Oriente Médio" e que está "firmemente enraizado" na própria cultura.