Renata questiona Maike no BBB 25: 'Será que a gente tá do lado errado?'

Na noite de hoje, Renata e Maike conversaram no Apê do Líder sobre o 12º Paredão do BBB 25 (Globo), disputado por Vilma, Vinícius e Diego Hypolito.

O que aconteceu

Os dois analisaram o cenário da disputa e, enquanto tomava banho, Maike questionou a sister. "O que você acha?".

Renata analisou. "Pra mim também, no Paredão passado, a Eva ficaria. Mas, por algum motivo, o Brasil preferiu que ela saísse."

Aí eu fico me perguntando isso, será que a gente tá do lado errado? Renata

A sister desabafou. "Só sei que eu tô cansada"

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas