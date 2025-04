Após perder virgindade, Carmosina recebe notícia inesperada em 'Tieta'

Nos próximos capítulos da reprise de "Tieta" (Globo), Carmosina (Arlete Salles) fica grávida após perder a virgindade.

O que vai acontecer

Gladstone (Paulo José) retorna para Santana do Agreste e transa com Carmosina. No dia seguinte, Osnar (José Mayer) percebe que sua amiga está diferente, mas sem imaginar o que aconteceu.

Depois disso, a filha de Dona Milu (Miriam Pires) descobre que o amado foi pago por Tieta (Betty Faria) para tirar sua virgindade. A revelação será feita por Perpétua (Joana Fomm) por pura maldade.

Carmosina ficará devastada com a notícia e colocará um ponto final na relação. Porém, o casal vai se acertar após Gladstone confessar para a mulher que se apaixonou de verdade por ela.

Ao final, Carmosina e Gladstone terminam a trama juntos. Ela estará grávida grávida ao perdoar o amado e aceitar seu pedido de casamento.

Carmosina (Arlete Salles) e Gladstone (Paulo José) em 'Tieta' Imagem: Reprodução/Globo

A reprise de "Tieta", novela de 1989, escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.