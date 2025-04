Vitória e João Gabriel fingem discussão para enganar confinados do BBB 25

Vitória, 27, e João Gabriel, 22, simularam um desentendimento como brincadeira do dia da mentira.

O que aconteceu

Sem nada acontecendo durante a tarde, a dupla combinou de fingir que estavam discutindo. Após sairem juntos da cozinha, a atriz e o salva-vidas de rodeio começaram a gritar um com outro.

Enquanto os outros participantes olhavam confusos, eles dispararam criticas um ao outro. "Não Gabriel, não fala comigo, cara, não dá. Não adianta, já te falei 20x a mesma coisa!", afirmou Vitória. "Cê não entende, uai! Não quer entender", rebateu o brother. "Tá, mas e aí, eu tenho uma ursa, qual o problema?", a atriz ainda argumentou.

Demonstrando não ter paciência com João Gabriel, Vitória seguiu até o banheiro falando alto, onde foi questionada por Vinícius e Diego. "Que foi?", perguntou o promotor de eventos, com cara de preocupação.

Na intenção de continuar com a falsa discussão, a sister saiu atrás do goiano, que decidiu acabar com a farsa. "Dou conta não! Eu não sei fazer essas encenação não, dou conta não", entregou. "P*rra, cara, tava tão bem! Você que deu a ideia, cara. Eles tavam todos acreditando", afirmou Vitória.

