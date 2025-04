Franciny Ehlke conta qual 'truque' usou para conquistar noivo bilionário

Franciny Ehlke, 26, contou como conquistou o noivo, o empresário bilionário Tony Maleh, 36.

O que aconteceu

Em entrevista recente ao 'PodDelas', Franciny abriu o jogo sobre a união com Tony. Ela ainda contou como os dois se conheceram. Juntos desde novembro de 2024, o casal assumiu o namoro publicamente no início deste ano.

De acordo com Franciny Ehlke, a 'lei da atração' foi o truque essencial para conquistar o empresário. "Falei que queria alguém que tivesse condições para viajar comigo, no mesmo nível, ter filhos, casar, me respeitar, que fosse alto, moreno. Eu escrevi em um papel, deixei no meio de um caderno", relatou ela.

A influencer contou que conheceu Tony Maleh através de sua agência. "A gente se conheceu e bateu a sinergia. Ficamos um tempo sem nos falar, mas eu fui ao escritório dele e disse que estava com uma ideia, apresentei pra ele e assinamos um contrato. Comecei a ir muito no escritório dele, convivia muito. No final do ano [2024], ficamos e sentimos uma energia muito forte. Pela primeira vez eu tive certeza que é ele".