Virginia é a influenciadora com mais engajamento do Brasil; Neymar é o 2º

Virginia Fonseca é a influenciadora com mais engajamento no Brasil, de acordo com um levantamento da Comscore que analisou o consumo digital no país. O estudo foi divulgado no dia 25 de março.

O que aconteceu

De acordo com a pesquisa, Virginia teve 815 milhões de interações. O levantamento leva em consideração as curtidas, comentários e visualizações nos perfis da influenciadora no TikTok e no Instagram em 2024.

Neymar aparece em 2º lugar, seguido por Vini Jr. Os jogadores tiveram 533 e 290 milhões de interações nas redes sociais no ano passado, respectivamente.

Veja o top 5 de influenciadores digitais no Brasil:

Virginia Fonseca: 815 milhões Neymar: 533 milhões Vini Jr.: 290 milhões Viih Tube: 149 milhões Lucas Rangel: 125 milhões

Brasil tem um dos maiores consumos digitais no mundo

Segundo a pesquisa, o país registrou 131 milhões de visitantes únicos em dezembro de 2024. A "população digital" brasileira ficou atrás apenas da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia.

O WhatsApp é o aplicativo mais acessado e consumido. O mensageiro teve 107 milhões de visitantes únicos e uma média de uso de 48,1h em dezembro de 2024. O WhatsApp é seguido pelo Instagram, outro app da Meta e a rede social mais acessada no país.

A rede mais consumida, por outro lado, é o TikTok. Apesar de ficar em 4º lugar no número de acessos geral dos aplicativos, os usuários ficaram uma média de 46,8h na rede de vídeos curtos.

Os aplicativos mais consumidos no Brasil: