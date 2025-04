'Garota do Momento': Bia passa vexame terrível em concurso de dança

No capítulo de quarta-feira (2), da novela "Garota do Momento" (Globo), Todos estranham o comportamento de Topete após o acidente.

Clarice tem uma nova memória. Bia exige que Beto não dance com Beatriz no concurso de rock. Orlando chama a atenção de Ana Maria por conta de seu cabelo.

Ulisses convida Érico/Verônica Queen para ser jurada do concurso. Basílio e Zélia procuram provas contra Maristela e Juliano.

Bia decide se inscrever no concurso com Ronaldo. Maristela retira Bia do concurso à força.