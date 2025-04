Empatou? Enquete UOL tem participantes do BBB com menos de 1% de diferença

A reta final do 12º paredão do "Big Brother Brasil 25" está cheia de reviravoltas. Vilma e Vinicius se revezaram na liderança da enquete UOL nas últimas horas, indicando uma disputa acirrada pela permanência no reality.

O que diz a enquete UOL

A disputa segue acirrada nesta tarde, com Vinicius liderando a votação para deixar o programa. Segundo a parcial das 18h15 (de Brasília), ele seria eliminado com 49,64% dos votos.

Vilma, no entanto, continua na cola do adversário. A estudante de nutrição aparece logo atrás, com 49,10% dos votos, tornando a disputa ainda mais intensa até o encerramento da votação.

Já Diego Hypolito vive um cenário tranquilo. Com apenas 1,25% dos votos, o ex-ginasta não corre risco de eliminação.

O resultado será anunciado hoje, na transmissão ao vivo do programa, que vai ao ar após a novela "Vale Tudo" na programação da Globo. Vote na enquete do UOL abaixo!