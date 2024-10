Luana reune grupão de A Fazenda 16 para DR: 'Parar de dar munição'

Durante a quinta festa de A Fazenda 16 (Record), Luana convocou os peões que faziam parte do "grupão" no início do jogo para discutir os próximos passos.

O que aconteceu

Na despensa, a peoa apontou que eles precisam parar de dar munição ao grupo rival. "Sacha já voltou de 3 roças, se ele tivesse que sair já teria saído. Vamos parar de dar munição a esse povo, de se juntar com esse povo pra xingar Sacha! Já faz 1 semana que eu não falo nada dele."

Gente, eu dei uma cuspida no Gilsão e o Gilsão me perdoou! Eu não vou perdoar Sacha porque ele mandou me f*der ou porque ele tentou me manipular? Luana

Sacha pediu a palavra e falou sobre o assunto. "Primeiro, gente, pra deixar bem claro: eu não tô jogando em grupo com vocês. Eu tenho amigos aqui e eu vou continuar tendo amigos aqui, mas o meu jogo agora é individual. Até porque quando tentei jogar em grupo não deu certo! Segunda coisa, eu nunca tentei manipular ninguém."

Eu tenho uma opinião forte, sou uma pessoa que fala muito mesmo, pode me chamar de palestrinha, o que quiser, mas de manipulador não. Eu tentei articular junto com o grupo, assim como várias pessoas, mas nunca tentei te manipular, Luana. Sacha Bali

Luana reforçou. "A gente perdeu porque a gente fazia bullying, gritava, fazia piadinha, se intromete no embate dos outros, porque é cão de guarda, fiscal, isso ou aqui. Vamos parar de dar razão."

Júlia concordou. "Ontem, a gente ganhou muitos pontos naquela baixaria que aconteceu. Zaac perdeu controle, Love se perdeu e caiu em contradição porque falam que vocês são cão de guarda e eles são a mesma coisa. Na hora que Gui perguntou 'o que eu fiz, Zaac?', ele não soube responder."

Luana, então, resumiu. "São três pontos: o primeiro ponto é não se intrometer no embate de seu ninguém, mesmo que cite o seu nome. Segundo ponto, se começarem a interromper vocês, calem a boca! Albert fez isso e deixou Suelen falar sozinha... Olha onde Suelen está! Terceiro, não precisa ficar defendendo seu ninguém, e tem que tocar na ferida."

