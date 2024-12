Silicone, lipo, botox: namorada de Belo chama atenção com antes e depois

Rayane Figliuzzi, 26, nova namorada de Belo, chamou a atenção dos internautas com fotos que mostram como era sua aparência há alguns anos.

O que aconteceu

Figliuzzi se submeteu a intervenções estéticas para alcançar a forma física que ostenta hoje. A transformação da modelo pode ser vista em imagens publicadas em seu perfil no Instagram.

Além de ter uma rotina frequente de exercícios físicos, Rayane investiu em procedimentos estéticos. Ela colocou próteses de silicone nos seios e fez uma lipoaspiração, além de intervenções na face, como rinoplastia, aplicação de botox, preenchimento labial, entre outras.

Quem é a modelo

Rayane e Belo estão se relacionando há mais de um ano, mas mantêm o caso discreto, segundo o colunista de Splash Lucas Pasin.

A jovem é modelo, empresária e atriz. Antes do pagodeiro, ela já foi apontada como affair de famosos como Saulo Pôncio e o ex-jogador Romário, além do rapper norte-americano Tyga.

Foi presa por estelionato em 2021. Ela foi denunciada pelo MP de Santa Catarina por colaborar com a quadrilha de seu então noivo, Alexandre Navarro Junior, especializada em aplicar golpes.

Usava a máquina de cartões de sua loja nos golpes. A quadrilha realizava o "golpe do motoboy", em que os criminosos ligavam para as vítimas, se passando por funcionários de bancos, e diziam ter identificado compras suspeitas no cartão de crédito. Em seguida, um motoboy ia à casa da pessoa buscar seu cartão.